Aantal strandpaviljoens in Nederland het sterkst toegenomen in gemeente Veere

Plannen voor Machinefa­briek stopgezet: toch kans op sloop?

25 maart VLISSINGEN - De aanbesteding van de Machinefabriek is stopgezet. Een consortium van ‘marktpartijen’ is een half jaar aan het rekenen geweest, maar het Vlissingse college kapt de biedingen af. Misschien moet er toch maar een school in. Of een sportzaal. Of volgt alsnog sloop?