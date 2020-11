Aantal steekpartijen in Middelburg is enorm gestegen

VVD Veere: Ontzie eigen inwoners bij betaald parkeren

20 november DOMBURG - De eigen inwoners van de gemeente Veere moeten worden ontzien bij het invoeren van het betaald parkeren. Dat vindt VVD-fractievoorzitter Marin van den Berge. ,,Want we voeren het toch in, in het belang de inwoners en de leefbaarheid. Dan is het niet de bedoeling dat zij ook op veel plaatsen het volle pond moeten betalen.”