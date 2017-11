Aantal gebruikers Combinatie Vlissingen pas maandag terug

VLISSINGEN - Huurders van ruimtes in 'de kleine cirkel' mogen donderdag weer gebruik maken van hun lokalen in De Combinatie. Of ze dat ook allemaal doen, is een besluit dat de huurders zelf mogen nemen.

De kinderopvang en het consultatiebureau zitten in elk geval pas maandag 11 november weer op hun vertrouwde locatie aan het Vlissingse Pablo Picassoplein. Kinderopvang Walcheren en de GGD lieten hun klanten eerder weten dat ze tot eind van de week op de tijdelijke locaties terecht konden. ,,De afspraken voor bezoek aan het consultatiebureau voor deze week zijn gemaakt. Het is onzeker of je iedereen zou bereiken om de afspraken weer te verzetten naar de eigenlijke locatie. Bij de nieuwe afspraken laten we iedereen weer naar De Combinatie komen", meldde een woordvoerster van het consultatiebureau.

Quote We hebben afspraken gemaakt tot eind van de week, dus gaan we pas maandag terug Woordvoerster consultatiebureau

Ook het dagverblijf van KOW laat de kinderen pas na het weekeind weer naar De Combinatie komen. Een woordvoerster: ,,We hebben eerder gecommuniceerd dat we tot het eind van de week in de tijdelijke locatie bij De Tuimelaar zitten. Dat geeft ons ook de gelegenheid om vrijdag spullen te verhuizen, die we maandag weer op onze stek in De Combinatie nodig hebben."