Aannemer begint met verwijderen planken van Grôôt ‘Ôôd

Piet Willeboordse (76) kwam donderdagmiddag even een kijkje nemen. Hij vertelde dat hij ooit, toen hij zelf nog bij het waterschap werkte, het Grôôt ‘Ôôd nog had gerepareerd. Hij vertelde dat veel inwoners hopen dat het behouden blijft en wordt hersteld. Maar dat is dus een kwestie van veel geld, zo vervolgde hij, ‘van heel veel geld’. Volgens hem is het alleen te redden als er iemand bereid is vier miljoen euro neer te tellen voor complete renovatie. ,,En dan ben je er nog niet want na een aantal jaren moet je weer groot onderhoud plegen.”