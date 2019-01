Aanleiding dodelijke steekpartij Vlissingen nog steeds onduidelijk

Een 28-jarige inwoner van Vlissingen kwam ruim drie weken geleden, in de vroege morgen van tweede kerstdag, om het leven door diverse (steek)wonden. Het slachtoffer zou op straat ook tegen het hoofd zijn geschopt. De politie hield vlak na het ter plaatse komen een 17-jarige Vlissinger en een 22-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Een dag later werd ook een 25-jarige Goesenaar opgepakt.

Op last van de raadkamer van de rechtbank in Middelburg blijven de drie verdachten in voorlopige hechtenis tot 11 februari. Ze mogen wel worden bezocht door naasten, omdat ze niet langer ‘in beperking’ zitten. Maar ze hebben nog steeds geen of tegenstrijdige verklaringen afgelegd over de aanleiding voor de noodlottige steekpartij. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie roept getuigen of mensen met informatie over slachtoffer of verdachten daarom op de politie, al dan niet anoniem, in te lichten.