Aanleg laatste stukje ‘plastic road’ rondt werkzaamheden rotonde Ritthem af

De afgelopen maanden is in opdracht van de Provincie Zeeland een vijftaks rotonde aangelegd die doorstroming van het verkeer moet bevorderen. Daarnaast is de verkeersveiligheid in het gebied verbeterd door de Ritthemsestraat her in te richten met snelheidsremmende maatregelen. Een nieuw fietspad moet zorgen voor een veilige route voor schoolgaande fietsers. Aan de zuidkant van de Ritthemsestraat is ook een parallelweg aangelegd. Dit alles moet zorgen voor een veilige en snelle verbinding tussen Ritthem, het bedrijventerrein en de snelweg.