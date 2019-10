Aanhoudingen in Vlissingen voor witwassen en fraude, ook onderzoek in winkel

Gedicht uit 1833 ontdekt op het wiel van Michiel de Ruyter

9 oktober VLISSINGEN - Het touwslagerswiel van Michiel de Ruyter bevat nog meer geschiedenis dan we altijd hebben gedacht. Het houten wiel is één van de topstukken in het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen. Zeeheld Michiel de Ruyter (1606-1676) zou er in zijn Vlissingse jonge jaren aan gedraaid hebben toen hij op een touwslagerij werkte. Vorige week werd bij toeval ontdekt dat er een bijna twee eeuwen oud lofdicht op het wiel was geplakt.