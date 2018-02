Aanhouding na bedreiging met mes in Middelburg

Wijkagent Oost-Souburg waarschuwt ouders tegen foutparkeren bij scholen

16 februari OOST-SOUBURG - In de berm, buiten de vakken en op nog zo van die plekken waar het niet mag. Rond scholen in Oost-Souburg is regelmatig sprake van parkeeroverlast. Tijd voor actie, vindt wijkagent Maaike van Osta.