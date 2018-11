Aanhouding na aanrijding met brommobiel in Vlissingen, politie zoekt slachtoffers

De man wordt ervan verdacht dat hij een groene brommobiel bestuurde waarmee in de Govert Flincklaan in Vlissingen twee drie personen werden aangereden. De slachtoffers waren twee voetgangers en iemand die een brom- of snorfiets bestuurde. Een getuige maakte bij de politie melding van het incident, maar de slachtoffers hebben zich (nog) niet bij de politie gemeld. De politie is naar hen op zoek. Mogelijk waren de veroorzaker en slachtoffers bekenden van elkaar en zou de aanrijding een bewuste actie zijn geweest.