Aanhouding in Vlissingen na mishandeling

Terrein rioolwater­zui­ve­ring Ritthem dicht vanwege legionella­bac­te­rie

RITTHEM - In de rioolwaterzuivering Walcheren, in het buitengebied van Ritthem, is een verhoogde concentratie legionella gemeten. Het terrein blijft daarom voorlopig gesloten voor publiek.

10 maart