Aangespoelde boei op Walchers strand blijkt een Vlaming

Plezier­vaart krijgt meer ruimte in Zeeland: bruggen en sluizen vaker open

15:10 MIDDELBURG - De pleziervaart krijgt weer wat meer ruimte in Zeeland. In het Kanaal door Walcheren gaan bruggen en sluizen vanaf 1 juni ook in het weekend en op feestdagen vier keer per dag open. Sinds de coronacrisis was dat niet meer dan twee keer.