Aandacht voor zwaar getroffen Ambon bij kleurrijke ontmoetingsavond in Vlissingen

Verdachte moord Oostkapel­le raakt mogelijk zijn woning kwijt door lange duur onderzoek

16:46 OOSTKAPELLE - De Oostkapelse verdachte dreigt zijn appartement in Parc Zonnehove kwijt te raken. Volgens advocate Rivka Davidse komt dat omdat hij de hypotheek niet langer kan betalen. Want zijn wao-uitkering is gestopt nu hij in voorarrest zit.