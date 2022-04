Aan táááfel! Diner met eten van de voedselbank voor klanten van voedselbank: ‘Gezellig en nuttig’

Ze hebben al te weinig geld om eten te kopen en dus eens een keer uit eten in een restaurant zit er al helemaal niet in. ,,Hoe schrijnend hun situatie is, zie je op vrijdag bij de voedseluitgifte”, zegt Ronald den Deurwaarder. ,,Het voedselpakket gaan halen is al een uitje voor deze mensen. Omdat ze meestal in een isolement leven en op die vrijdag ontmoeten ze anderen. Maar uit eten is echt een luxe die ze zich niet kunnen veroorloven.” De gasten worden zelfs thuis opgehaald en teruggebracht.