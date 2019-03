Aan de kant gezette strandwacht Albert Dijkstra spant kort geding aan: ‘Gunning is niet rechtsgeldig’

Per 1 april geeft Vlissingen het strandbeheer over aan de Stichting Strandexploitatie Veere. Dijkstra, wiens functie door de uitbesteding ophoudt te bestaan, stelt dat de exclusieve gunning aan SSV onrechtmatig is. Daarbij zouden partijen de verplichte twintig dagen 'standstill’ tussen akkoord en ondertekening niet gerespecteerd hebben. De overeenkomst werd direct getekend waardoor SSV voor vijftien jaar de Vlissingse stranden beheert en bewaakt. Het kort geding dient donderdag 28 maart in de rechtbank in Breda.