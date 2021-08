Aan de buitenkant zijn ze mooi, die huizen in ’t Zand, maar met de binnenkant is niet iedereen even blij

Anna de Bruyckere uit Seroosker­ke grijpt naast Poëziede­buut­prijs 2021

22 augustus GENT - Anna de Bruyckere uit Serooskerke grijpt naast de debuutprijs van het Poëziecentrum in Gent. ,,Jammer, maar de competitie was sterk. Er zaten goede dichtbundels bij”, reageert ze. De Poëziedebuutprijs 2021 ging zaterdag naar J. V. Neylen met En niet bij machte. De Bruyckere was genomineerd voor haar dichtbundel Voor permanente bewoning die vorig jaar verscheen. Elly Stolwijk met Liefde de vluchtige holte en Meity Völke met Aan het licht waren de andere genomineerden. Het Poëziecentrum is hét kennis- en expertisecentrum voor dichtwerk in Vlaanderen en Nederland.