Aagtekerkenaar (23) botst op boom

Commando's en Zwitsers leger schieten vannacht bij Buitenhaven Vlissingen

6 oktober VLISSINGEN - Het Korps Commandotroepen en troepen van het Zwitserse leger oefenen vannacht samen in en rond de Buitenhaven in Vlissingen. Er zullen wapens klinken die schieten met losse flodders of verf en van nepgranaten, 'flashbangs'. Er wordt niet gevlogen, meldt de gemeente Vlissingen zojuist.