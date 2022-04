90 jaar VV Domburg, de wedstrijden tegen de Noormannen, daar gaat het om

De krachtmetingen met De Noormannen uit Westkapelle, dat zijn toch wel de wedstrijden van het jaar. Maurice Bernard (40) heeft ze vaak gespeeld en hij herinnert zich nog goed dat ze echt leven in Domburg. ,,Zowel bij ons als spelers als bij de inwoners van Domburg.” En terugkijkend moet de secretaris van de voetbalvereniging vaststellen dat hij als speler meerdere keren won van de buren maar ook verloor. In beide gevallen kreeg hij dat de dagen daarna nog te horen in zijn Domburg.

Ook Jaap Labrujere (77) herinnert zich die wedstrijden tegen de voetballers van Westkapelle nog heel goed hoewel het alweer vele jaren geleden is dat hij namens Domburg op het veld stond. ,,We gingen tegen De Noormannen altijd tot het gaatje. Dat was de absolute derby. Daar wilde je als speler je echt laten zien.” Hij weet ook nog goed dat na afloop er altijd een goede sfeer hing en dat er samen werd teruggeblikt op de wedstrijd. In de jaren tachtig was hij hoofdtrainer van vv Domburg en voor een wedstrijd tegen De Noormannen moest hij zijn spelers nooit motiveren. Lachend: ,,Nee. Dat was echt niet nodig.”