800 kilo cocaïne met bestemming Vlissingen onderschept in haven Rotterdam

Middelbur­gers voelen zich onveilig door fietsers die over de stoep racen

17 oktober MIDDELBURG - Bewoners van het Molenwater in Middelburg maken zich grote zorgen over de onveiligheid voor hun deur. Fietsers en bromfietsers racen over de stoep vlak voor de huizen langs in plaats van over de weg die met een slinger langs de Koepoort en om het park gaat.