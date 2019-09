75 jaar Bombardement van Biggekerke gaat boven de 'plekken van plezier’op Monumentendag

Ringrieë Ouwerkerk is feest der herkenning

15:15 OUWERKERK - Een paar jaar geleden was het ringrijden nog voor het ouderlijk huis van Annemijn (4) en Maud (6) van Vossen aan de ring in Ouwerkerk. Toen waren ze nog heel klein. Tegenwoordig woont de familie in Dreischor. Voor het ringrijden komen ze graag terug.