71-jarige Vlissinger hoort taakstraf tegen zich eisen voor poging verleiden minderjarigen

28 september MIDDELBURG - Nu Odette is uitgeraasd, zijn wandelpaden in parken en bossen veranderd in hindernisbanen. De tuinmannen van de gemeente en de boswachters van Staatsbosbeheer zijn maandag begonnen met opruimen. ,,Maar het is niet allemaal ach en wee", reageert boswachter Karel Leeftink. ,,Een storm is best goed voor een bos.”