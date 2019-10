71-jarige Jannie debuteert met boek over de oorlog in Zeeland

Als mensen vragen of ze trots is, staat Jannie van Belzen even met haar mond vol tanden. Ze is blij dat de verhalen waar ze al zo lang mee rondloopt, zijn opgetekend in een tastbaar boek. En ze vindt het fantastisch dat de vruchten van haar zware schrijfarbeid vanaf vandaag te pronk liggen in Zeeuwse boekhandels. Maar als rasechte Erremuse is ze niet ‘groos’ op haar prestatie. ,,Een boek schrijven was een langgekoesterde droom. Ik heb er zelf hard aan gewerkt om die droom uit te laten komen. Maar zonder hulp van veel anderen was het niet gelukt”, zegt de op 71-jarige leeftijd debuterende schrijfster bescheiden.