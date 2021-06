7000 pagina’s zijn nog niet genoeg: meer informatie nodig over waterglijbaan en vogels rond Waterpark Veerse Meer

video Douane-directeur vol vertrouwen over havenaan­pak Vlissingen: 25 mensen erbij en controle met drones

8:12 VLISSINGEN-OOST - Vol trots presenteerde de douane in Vlissingen vrijdag de werking van de OED. Dit luchtafzuigapparaat is een extra middel bij de opsporing van drugs die vanuit Zuid-Amerika het land in worden gebracht. Maar hoe krachtig is de douane nou eigenlijk in Vlissingen?