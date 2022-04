7 mei viert Hrieps eindelijk weer een feestje: ‘Het zal voelen als een bevrijdingsdag’

,,Het gaat gebeuren”, zegt organisator Hugo Kramer nog wat ongelovig. ,,We hebben een topprogramma, het is uitverkocht en het zou droog moeten blijven.” Dat het door kan gaan mag gerust een wonder heten, want de afgelopen jaren was het ramp op ramp voor het festival. In 2019 werd Hrieps op gewelddadige wijze beroofd van de dagopbrengst van een half miljoen euro. Om dat verlies op te vangen, kreeg het toestemming voor een extra grote editie: Nie kapot te kriege. Maar het coronavirus zette daar in 2020 een streep doorheen en een jaar later gebeurde dat opnieuw.