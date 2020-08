7 jongens mishandelen 17-jarige Vlissinger

portret Ger van Waegeningh (87) zag de halve wereld, maar: ‘Iedereen is wel eens eenzaam’

10:00 Ger van Waegeningh is 87. Maar de agenda van de Middelburgse is nog altijd overvol. Van Waegeningh is dan ook allesbehalve een langzaam verpieterend oud besje. Maar dat wil niet zeggen dat ze nooit eenzaam is. ,,Iedereen is af en toe eenzaam, ook al zeggen velen van niet. Je zou altijd moeten vragen wànneer mensen zich eenzaam voelen.”