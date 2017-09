59 kanshebbers op titel Grootste Middelburger

De nominatieperiode is gesloten en in totaal zijn 59 vrouwen en mannen voorgedragen voor de verkiezing, die is opgezet door het Zeeuws Archief en de PZC. Van elke kandidaat is een biografie te lezen op de website van de PZC: pzc.nl/grootstemiddelburger .

Een jury van acht mensen zal zich de komende twee weken buigen over de lijst met genomineerden. Zij zullen daaruit een top-tien samenstellen en in onderling overleg tot de definitieve shortlist moeten komen. Die wordt op 13 oktober gepubliceerd. Een dag later begint de stemperiode. Iedereen kan dan via de website van de PZC stemmen op zijn of haar favoriet voor de titel Grootste Middelburger Aller Tijden.