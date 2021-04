538 Oranjedag moet worden afgelast

Dorpsbewo­ners krijgen meer invloed op inrichtng nieuw bedrijven­ter­rein

15 april NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Ze wilden meer te zeggen krijgen over het bedrijventerrein naast hun dorp en dat recht krijgen de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland ook. En niet alleen over het eerste stuk dat bebouwd gaat worden, maar ook over wat er in de jaren erna gaat gebeuren met de rest van het gebied.