50 euro voor elk Veers huishouden, parkeren wordt goedkoper

DOMBURG - Alle Veerse huishoudens ontvangen in 2023 eenmalig 50 euro van de gemeente. Daarnaast ziet het college van burgemeester en wethouders af van het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb) met nog eens vijf procent extra, zoals vorig jaar was aangekondigd. Maar die heffing stijgt volgend jaar wel met een inflatiecorrectie van 4,4 procent.

Wethouder Ruud van Houten (VVD, financiën) presenteerde donderdagmiddag het Financieel Perspectief waarin de plannen staan voor volgend jaar. Hij vertelde dat de gemeente een flinke financiële meevaller heeft omdat het Rijk in 2023 meer geld - 1,1 miljoen euro - overmaakt dan verwacht. Het college vindt het eerlijk dat de inwoners hiervan meeprofiteren zodat zes ton onder hen wordt verdeeld. De gemeenteraad mag beslissen wat er met die andere vijf ton gaat gebeuren. Hoe en wanneer precies die zes ton wordt verdeeld is nog niet bekend. ,,Dat zoeken we nog uit.”

Hij liet verder weten dat de voorgenomen invoering van betaald- en vergunningparkeren in 2023 in Oostkapelle, Westkapelle en Vrouwenpolder van de baan is. Het vorige college wilde dat aanvankelijk al in 2022 invoeren, een jaar na invoering in Domburg, Veere en Zoutelande. Maar het maakte vorig jaar bekend dat het daarmee nog een jaar wilde wachten.

Later wellicht alsnog parkeermeters

Volgens Van Houten is invoering in 2023 niet nodig omdat de gemeente via het parkeren tussen de drie en vijf ton meer ontvangt dan waarop was gerekend. Hij sluit niet uit dat er over een of meerdere jaren toch nog parkeermeters in Oostkapelle, Westkapelle en Zoutelande komen te staan.

Het college komt binnenkort met nog meer aanpassingen van het parkeerbeleid. Zo vertelde Van Houten dat er plannen zijn om het parkeren in Domburg en Veere na 19.00 uur gratis te maken. Daar moet nu tot 21.00 uur worden betaald. En er liggen voorstellen om ervoor te zorgen dat er in de wintermaanden geen geld in de parkeermeters moet worden gestopt.

Het afschaffen van het hoogste parkeertarief van 5,20 euro gaat ook gebeuren. Hoe hoog dat wordt, daar kon hij nog geen duidelijkheid over geven: ,,Een substantiële verlaging.” Het college wil ook kijken of het mogelijk is het vergunningstelsel voor het parkeren eenvoudiger te maken. B en W stellen dat er draagvlak moet zijn voor het doorvoeren van betaald parkeren. Twee jaar geleden was heel duidelijk dat er heel weinig draagvlak was voor het invoeren daarvan langs de Veerse kust. Tientallen mensen en organisaties vroegen toen bij verschillende vergaderingen van de gemeente tevergeefs om uitstel, aanpassing of afstel.

Erfpacht

Voor volgend jaar staat ook het aanpakken van de verkeersoverlast in Grijpskerke op het programma. Het college wil de doorgaande fietsroute verbeteren en de fietsoversteekplaatsen veiliger maken. Dat is een grote wens van de dorpsraad, omdat fietsers nu enkele malen de drukke doorgaande weg moeten oversteken. Het aanpassen van de fietsroute staat heel hoog op de prioriteitenlijst van de dorpsraad. Het autoluw maken van de centra van Domburg, Veere en Zoutelande is ook iets wat het college in 2023 wil uitvoeren.

Op het gebied van bouwen van woningen staat er ook het een en ander te gebeuren. Zo komt er een onderzoek naar de mogelijkheid van erfpachtconstructies, zodat er goedkope woningen beschikbaar kunnen komen. Ook wil het college onderzoeken of zelfbewoningsplicht kan worden ingevoerd en de voorrang voor eigen bewoners bij nieuwbouw. En het wil kijken wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten en vluchtelingen sneller gehuisvest kunnen worden.