4 nieuwe tips over moord in Vlissingen

De 23-jarige Rosaria (‘Pempi’ voor vrienden) werd op 17 september vorig jaar doodgeschoten in een brandgang bij de Adriaen van de Vennestraat in Vlissingen. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) houdt zich al maanden bezig met het misdrijf, maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot aanhoudingen.

In de uitzending van Opsporing Verzocht reconstrueerde de politie dinsdag de laatste uren van Rosaria. Hij was onder meer te zien op camerabeelden van een Vlissingse grillroom, die hij op de avond voor zijn dood bezocht. Rosaria woonde met zijn vriendin en dochtertje in Barendrecht en was regelmatig te vinden in Vlissingen, waar hij is opgegroeid.