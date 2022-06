4 maanden cel voor ‘Zeeuwse heer Olivier’, die schuldhulpverlener oplichtte

De K. doet zich al jarenlang voor als miljonair en had een schuldhulpverlener/vrijwilliger in Torentijd wijsgemaakt dat hij in Amerika over een geldbedrag van 5,5 miljoen dollar beschikte. Omdat hij onder curatele stond, kon de man niet bij het geld komen, zo was het verhaal van de ‘Zeeuwse heer Olivier’. De K. kreeg de schuldhulpverlener zover dat hij een bedrag van 17.000 euro leende, dat nodig was om de miljoenen ‘vrij te maken’. In ruil daarvoor beloofde De K. een provisie van 1,5 procent.