39 tips over dodelijk ongeval Vlissingen: politie krijgt namen door

Nieuwe datum voor uitreiking Four Freedoms Awards in Middelburg

12:38 MIDDELBURG - De Four Freedoms Awards worden op 31 maart ‘coronaproof’ uitgereikt. Er wordt, afhankelijk van de situatie van dat moment, bekeken in welke mate er een fysieke danwel online uitreiking plaatsvindt. Vanwege de coronapandemie kon de uitreiking afgelopen voorjaar in Middelburg niet doorgaan.