39 oude prenten duiken op tijdens Jan de Prentenknipperdag

Gebouwen kleuren oranje in actie tegen geweld tegen vrouwen

11:00 Het Abdijplein en het stadhuis in Middelburg zullen maandag oranje verlicht zijn samen met de televisietoren van Goes en andere gebouwen in Zeeland. Dit is in het teken van de actie ‘Orange the World’ op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen.