3 vrouwen betrapt bij controle op illegale prostitutie Walcheren

Uitgangspunt bij de controles waren bijna vijftig recente advertenties, waarin vooral vrouwen hun diensten aanboden. Agenten van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) gaven zich uit als nepklanten en namen contact op om een afspraak te maken.

Contact met gemeente

Dat lukte onder meer in Westkapelle. Nadat de nepklant was binnengelaten, werden de vrouw en later ook haar man door de politie verhoord. De politie zal een bestuurlijke rapportage naar de gemeente Veere sturen, die vervolgens beslist over verdere maatregelen.

's Avonds werden in de wijken Westerzicht en het Middengebied in Vlissingen ook twee vrouwen gecontroleerd. De resultaten worden aan de gemeente Vlissingen doorgegeven.

Geen vergunning

Zonder vergunning van de gemeente mag een huis niet als bordeel worden gebruikt. Daarom houdt de politie regelmatig controles. Daarbij zijn agenten gespitst op signalen van mensenhandel. Er wordt vooral gekeken of er sprake is van prostituees die minderjarig zijn, geen verblijfsvergunning hebben of gedwongen hun werk doen.

Bij het nalopen van alle 49 advertenties stuitten de agenten zaterdag in de meeste gevallen op voicemails of het bleek dat de dame in kwestie inmiddels vertrokken was naar elders.

Quote Als er te weinig wordt verdiend, proberen ze ergens anders wat meer geld te verdienen Een rechercheur