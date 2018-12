28-jarige Vlissinger overleden na steekpartij in Kasteelstraat; twee verdachten aangehouden

Vliegende Kerstman boven duintoppen Zoutelande

25 december ZOUTELANDE - Monica van de Vreugde wist dinsdagmiddag op eerste kerstdag niet wat ze zag. Hoog boven de duintoppen in Zoutelande vloog... de Kerstman! Ze zette haar bijzondere foto op Facebook en kreeg meteen veel reacties. ,,Santa Claus is flying to Zeeland!”