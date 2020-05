27-jarige man met inbrekersgereedschap aangehouden in Vlissingen

Toen de agenten verder keken in de auto troffen ze inbrekersgereedschap aan. Dat is in beslag genomen. De man had geen goede verklaring voor waarom hij het gereedschap bij zich had. Omdat het verboden is om inbrekerswerktuig bij je te hebben in de nachtelijke uren, is de man aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt vandaag verder worden gehoord.