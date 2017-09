25 mannen vallen naaktrecreanten lastig bij Oranjezon en Oostkapelle: 140 euro boete

Twee weken geleden was dat ook het geval. Opsporingsambtenaren van de gemeente Veere hebben toen samen met de politie 25 mannen staande gehouden. Volgens Van de Graaf was dat nadat ze meldingen kregen dat die mannen de naaktrecreanten lastig vielen, oneerbare voorstellen deden of masturbeerden in het zicht van de badgasten. ,,We krijgen daar klachten over, dus treden we daar tegen op. Iedereen die in de duinen was, kreeg toen een boete van 140 euro.”