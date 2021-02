25 gezinnen gaan in Serooskerke een keuken, tuin en werkruimte delen: ‘Er zijn soms best pittige discussies’

Veel leden van deze groep heeft ze nog niet in levende lijve gezien. ,,Een paar. Maar we vergaderen momenteel heel veel digitaal. Zo leer je elkaar ook goed kennen.” Ze overleggen nu over de manier waarop ze de gemeenschap juridisch vorm willen geven. ,,Wordt het een Vereniging van Eigenaren of toch iets anders?” Maar ze moeten ook nu besluiten nemen over allerlei andere zaken. ,,Hoe richten we de gemeenschappelijke ruimte in? Gaan we auto’s delen? Hoe vangen we water op? Dat zijn soms best pittige discussies.”