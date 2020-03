24-jarige Vlissinger mishandeld bij oversteken zebrapad

Stadsraad Domburg gaat niet door wegens coronavi­rus

11:52 DOMBURG - Door het coronavirus gaat de bijeenkomst van de Stadsraad Domburg niet door. Het bestuur heeft de bijeenkomst van 25 maart afgezegd. Volgens secretaris Ko Jan Provoost wil het elk risico op een mogelijke besmetting uitsluiten. ,,We nemen gewoon het zekere voor het onzekere. Bovendien willen we mensen niet langer in onzekerheid laten.”