21-jarige man opgepakt voor oplichten van vrouw uit Middelburg

Koorkerk wordt een beetje de kathedraal die het vroeger was: ‘Het is net de Efteling!’

25 maart MIDDELBURG - Overdag staat hij in zijn toga in de rechtbank, maar in het weekend gaat Martin van der Bent los op het orgel van de Koorkerk in Middelburg. Voortaan mét zwelkast en een ander register, zodat er ook grote romantische werken op kunnen worden gespeeld.