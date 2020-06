2019 was rustig in het AZC in Middelburg, wel kans op tassencontrole ingesteld

video Grootste container­reus ter wereld vaart donderdag rond 15.00 uur de Wester­schel­de op

16:00 VLISSINGEN - Als alles volgens planning verloopt is het grootste containerschip ter wereld donderdagmiddag te bewonderen op de Westerschelde. De HMM Algeciras is woensdagmiddag vertrokken vanuit Hamburg en wordt donderdagavond in de haven van Antwerpen verwacht.