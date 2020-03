19-jarige Vlissinger aangehouden voor mishandelen medebewoner

Van toiletreno­va­tie tot puppytrai­ning: druk weekeinde op Walcheren met NL Doet

9 maart VLISSINGEN - Liefst 66 klussen wachten vrijdag en zaterdag op helpende handen, verspreid over Walcheren. Het merendeel van de vrijwilligersacties voor NLDoet is in Middelburg (31) en Vlissingen (21), maar ook in de dorpen is er werk zat.