17-jarige met vuurwapen bedreigd en beroofd in Middelburg

De jongen liep rond 04.00 uur over de Lange Delft toen hij door twee mannen werd benaderd. Een van hen trok een vuurwapen, waarmee hij het slachtoffer bedreigde. De twee mannen dwongen het slachtoffer zijn bezittingen af te staan. Het slachtoffer is daarna weggerend, de Kanaalweg op. Daar waarschuwde de 17-jarige een paar politieagenten.

Verdachten

De man met het vuurwapen had een donker getint uiterlijk, mager postuur, was lang en had een baardje. Hij wordt geschat op 20-25 jaar oud, hij droeg een zwarte jas met capuchon en onder zijn jas droeg hij een klein tasje. De andere dader was licht getint, breed postuur, was kleiner dan de andere dader. Eveneens 20-25 jaar oud. Hij droeg een grijze jas, spijkerbroek en een opvallende gouden Cartier bril met een dun montuur.