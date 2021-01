14-jarige jongen neergestoken in Oost-Souburg

Verdwaald op het Veerse Meer: eerste levende kortbekzee­koet in Zeeland

4 januari VROUWENPOLDER - Met zijn zwartwitte verenpak is het geen opvallende verschijning. Toch sprongen vogelaars uit het hele land vliegensvlug in hun auto toen ze zondag hoorden dat op het Veerse Meer een kortbekzeekoet was gezien. Het is dan ook pas de vierde levende vogel van deze soort in Nederland. En de eerste levende in Zeeland.