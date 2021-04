1340 Ritten met dierenambulance in één jaar, van opgeknoopte kat tot dode meeuw

De Vlissingse ambulance kwam er omdat de gemeente weigerde subsidie te geven voor ambulance van de Dierenbescherming. Maar de nieuwe rijdt niet alleen in Vlissingen en Souburg. ,,In principe helpen we op heel Walcheren. En als het echt nodig is zijn we ook te vinden op de Bevelanden”, vertelt Lichtenberg. ,,Want we kunnen dieren in nood toch niet in de steek laten.”