13 bekeuringen bij verkeerscontrole in Vlissingen

Alles zit mee op de dag dat de vernieuwde speeltuin Lammeren­burg in Vlissingen weer open gaat

30 maart VLISSINGEN - Het speeltuinseizoen is weer begonnen. Speeltuin Lammerenburg in Vlissingen opende zaterdag na een grote opknapbeurt. ,,En het weer is ook nog eens prachtig. Alles zit mee vandaag.”