11-jarig meisje en haar broertje in elkaar geslagen door groep jongens in Vlissingen

De tank van Westkapel­le wordt gered

2 oktober WESTKAPELLE - De tank van Westkapelle wordt gered. Wethouder Pieter Wisse (CDA, cultuur) beloofde de gemeenteraad dat de Sherman wordt gerestaureerd. De gehele raad had daarvoor al laten weten dat een reddingsactie echt nodig is omdat het voertuig er heel slecht aan toe is. Het is flink aan het roesten en er zijn al onderdelen verdwenen. Stijn van Kervinck (eigen lijst) benadrukte dat de tank een grote cultuurhistorische waarde heeft en niet verloren mag gaan.