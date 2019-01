11 jaar geëist voor doodslag in Anjelierenlaan Vlissingen

video Emotioneel en indrukwek­kend afscheid van wethouder Cees Lodder

27 januari MIDDELBURG - Tijdens een bij vlagen zeer emotionele en indrukwekkende dienst in het stadhuis van Middelburg is vanmiddag afscheid genomen van wethouder Cees Lodder (LPM). Hij overleed een week geleden plotseling op 61-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Goes. Tijdens de druk bezochte dienst in het stadhuis voerden onder andere burgemeester Harald Bergmann en LPM-fractievoorzitter Piet Kraan het woord.