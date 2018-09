Yates: Nu verdien ik de rode trui echt

Aanval is de beste verdedi­ging bij Kruijswijk: 'Er is veel mogelijk'

19:42 Met zijn aanval dwong Steven Kruijswijk in de zware bergrit naar Alto Les Praeres kleine klimmers als Simon Yates, Nairo Quintana en Miguel Ángel López in het defensief. Pas in de laatste kilometer wisten ze Kruijswijk af te schudden. Hij verloor amper tijd en staat nu vijfde in het klassement.