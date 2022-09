Vuelta 19de etappe | Twee beklimmingen in korte rit van en naar Talavera de la Reina

De Puerto del Piélago is ruim negen kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 procent. Is er nog een klassementsrenner die zijn positie wil verbeteren? De tweede doorkomst op de top is op 42 kilometer van de finish.

Vijf keer eerder was Talavera de la Reina, gelegen tegen zuidwesten van Madrid, aankomstplaats van een etappe in de Vuelta. De eerste keer was in 1950, toen ging de Spanjaard Bernardo Capó met de zege aan de haal. Marcel Kittel was elf jaar geleden de laatste renner die een Vuelta-etappe won in Talavera de la Reina. De Duitser bleef in de zevende etappe Peter Sagan en Óscar Freire voor. Destijds was het parkoers echter een stuk minder bergachtig.