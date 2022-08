Voorbeschouwing Vuelta etappe 7 | Sprinters moeten één col overleven

Vreemde scène in Vuelta: López verspeelt podium en stapt boos in ploeglei­ders­au­to

Miguel Ángel López heeft de Ronde van Spanje verlaten. De Colombiaanse nummer drie van het algemeen klassement was niet te spreken over de gang van zaken in de 20ste etappe en stapte boos in de ploegleiderswagen.

5 september