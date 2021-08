Volgende doel Fabio Jakobsen na ellende en euforie: ‘Dat hij in de Tour van 2022 kan winnen’

Taaramäe verliest rode trui Geen nieuw succes in Vuelta voor Jakobsen: Philipsen is Nederlan­der voor tweede keer te snel af

18 augustus Fabio Jakobsen is er net niet in geslaagd zijn tweede dagzege op rij te pakken in de Ronde van Spanje. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step werd in de massasprint van de vijfde etappe verslagen door de Belg Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), die wel zijn tweede succes boekte deze Vuelta na winst in de tweede rit.